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ООН: с начала конфликта в Карабахе погибли более 40 гражданских лиц

06.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Более 40 гражданских лиц погибли с обеих сторон с начала последнего обострения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Карабах пригрозил ударами по военным объектам Азербайджана

"Управление ООН по гуманитарным вопросам заявило, что оно по-прежнему крайне обеспокоено продолжающимися боевыми действиями вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта", – сказал он.

По словам Дюжаррика, ООН в очередной раз призывает Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боев.

Представитель генсека отдельно отметил, что с начала боевых действий с обеих сторон погибли свыше 40 мирных жителей, более 200 пострадали.

Ранее президенты России, США и Франции (государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ) призвали остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям погибших, а также обратились к Еревану и Баку с просьбой возобновить переговоры.

Очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
В ряде городов и регионов Азербайджана, в Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Армения впервые объявила всеобщую мобилизацию, частичная мобилизация объявлена в Азербайджане. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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Теги: Минск
 
 
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В организации в очередной раз призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боев в зоне конфликта.
 
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