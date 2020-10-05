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ООН: с начала конфликта в Карабахе погибли более 40 гражданских лиц
06.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Более 40 гражданских лиц погибли с обеих сторон с начала последнего обострения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
"Управление ООН по гуманитарным вопросам заявило, что оно по-прежнему крайне обеспокоено продолжающимися боевыми действиями вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта", – сказал он.
По словам Дюжаррика, ООН в очередной раз призывает Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боев.
Представитель генсека отдельно отметил, что с начала боевых действий с обеих сторон погибли свыше 40 мирных жителей, более 200 пострадали.
Ранее президенты России, США и Франции (государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ)
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В организации в очередной раз призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боев в зоне конфликта.
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