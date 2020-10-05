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Житель Мозыря хотел украсть из церкви пожертвования, но уснул

06.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Мозыря, который пытался украсть из церкви ящик с пожертвованиями, но не смог этого сделать, потому что уснул, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

YouTube/УВД Могилевского облисполкома
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По информации милиции, в местный РОВД обратился священнослужитель Кафедрального собора Святого Архангела Михаила, рассказавший, что неизвестный мужчина хотел похитить урну с пожертвованиями прихожан.

Прибывший на место участковый нашел злоумышленника спящим на территории храма.

Правоохранители быстро установили личность похитителя: кражу попытался совершить 39-летний житель города, который из-за злоупотребления алкоголем лишился квартиры и просил у стен церкви милостыню.

"Будучи уже изрядно выпившим, он зашел в собор и похитил урну. И даже увещевания священнослужителя и прихожанина его не остановили. Попытки вытрясти содержимое вскоре завершились тем, что он банально уснул", – сказали в УВД.

Там также отметили, что следователи уже дали правовую оценку действиям мужчины – в отношении него уже возбуждено дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Кражу попытался совершить 39-летний житель города, который из-за злоупотребления алкоголем лишился квартиры и просил у стен церкви милостыню.
 
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