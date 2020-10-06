Источник материала: Sputnik Беларусь

Финалистка реалити-шоу "Холостяк" с музыкантом Егором Кридом Виктория Короткова стала главной участницей трагического ДТП в центре Москвы: модель насмерть сбила мужчину.

Авария произошла на одном из проспектов в ночь с пятого на шестое октября. В тот момент знаменитость находилась за рулем автомобиля, принадлежащего ее бойфренду. По словам свидетелей, Короткова просто не увидела человека.