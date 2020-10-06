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По стопам Ефремова? Звезда "Холостяка" насмерть сбила пешехода
06.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Финалистка реалити-шоу "Холостяк" с музыкантом Егором Кридом Виктория Короткова стала главной участницей трагического ДТП в центре Москвы: модель насмерть сбила мужчину.
Авария произошла на одном из проспектов в ночь с пятого на шестое октября. В тот момент знаменитость находилась за рулем автомобиля, принадлежащего ее бойфренду. По словам свидетелей, Короткова просто не увидела человека.
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