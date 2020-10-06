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Сотрудница сотового оператора "слила" детализацию разговоров клиента
06.10.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Информация о разговорах абонента мобильной связи была рассекречена в Новополоцке, сообщил Следственный комитет Беларуси в своем официальном Telegram-канале.
Главной обвиняемой выступает 23-летняя девушка, которая работала представителем в одном из предприятий, оказывающем услуги мобильной связи. По версии следствия, к ней обратился знакомый с просьбой узнать информацию о владельце абонентского номера, и она решила ему помочь.
"Так, 15 мая текущего года, она воспользовалась тем, что ее коллега отошла от включенного рабочего компьютера, и, не соблюдая правовой режим доступа к информации и не имея права доступа, через учетную запись коллеги получила необходимую информацию", - рассказали в СК.
Сообщается, что об инциденте стало известно во время расследования другого уголовного дела. Против сотрудницы возбудили уголовное дело – она обвиняется по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Максимальная санкция, установленная этой статьей - лишение свободы на срок до двух лет.
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В отношении жительницы Новополоцка возбуждено уголовное дело, она обвиняется в несанкционированном доступе к компьютерной информации.
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