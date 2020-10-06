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Под Могилевом спасали лося - он провалился в канаву
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе 5 октября спасали лося — животное провалилось в канаву в лесу,
Помощь животному понадобилась днем: в лесу возле деревни Грибаны лось провалился в канаву площадью 3×3 метра и глубиной в полтора метра — и сам выбраться из нее не мог.
Из канавы лося достали спасатели — обмотали пожарным рукавом. Помогал егерь. В итоге животное выпустили на волю.
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Доставали лося с помощью пожарного рукава.
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