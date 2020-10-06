Под Могилевом спасали лося - он провалился в канаву

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе 5 октября спасали лося — животное провалилось в канаву в лесу, сообщает МЧС. Лося вытащили — он не пострадал.



Фото: МЧС

Помощь животному понадобилась днем: в лесу возле деревни Грибаны лось провалился в канаву площадью 3×3 метра и глубиной в полтора метра — и сам выбраться из нее не мог.

Из канавы лося достали спасатели — обмотали пожарным рукавом. Помогал егерь. В итоге животное выпустили на волю.