От службы не освободили: уклониста от армии судили в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Столичный суд вынес приговор белорусу, который не явился в военкомат после получения повестки, рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что молодой человек состоял на учете в военном комиссариате и лично получал повестки. Однако весной он несколько раз пропустил заседания призывной комиссии.

"В показаниях полностью признал свою вину, заверил в намерении впредь не нарушать законы и являться по первому требованию в военный комиссариат", - рассказали в Генпрокуратуре.

Суд признал белоруса виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин (2 700 рублей). Приговор суда вступил в законную силу.

В Генпрокуратуре напомнили, что молодой человек не освобожден от прохождения службы по истечению срока судимости за преступление.

Ранее Sputnik узнал , будут ли белорусов призывать на срочную службу в бригаду спецназа 3214 нынешней осенью. Начальник пресс-службы внутренних войск Владимир Порхомцев рассказал, что будущий солдат может рассказать призывной комиссии о своем желании или нежелании служить в определенном роде войск. Но решение будет принимать комиссия.

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