|
От службы не освободили: уклониста от армии судили в Минске
06.10.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Столичный суд вынес приговор белорусу, который не явился в военкомат после получения повестки, рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сообщается, что молодой человек состоял на учете в военном комиссариате и лично получал повестки. Однако весной он несколько раз пропустил заседания призывной комиссии.
"В показаниях полностью признал свою вину, заверил в намерении впредь не нарушать законы и являться по первому требованию в военный комиссариат", - рассказали в Генпрокуратуре.
Суд признал белоруса виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин (2 700 рублей). Приговор суда вступил в законную силу.
В Генпрокуратуре напомнили, что молодой человек не освобожден от прохождения службы по истечению срока судимости за преступление.
Ранее Sputnik
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодому человеку выписали штраф в размере 2 700 рублей, в будущем его могут снова призвать на срочную службу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)