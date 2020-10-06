В Светлогорске пьяный пациент напал и ударил ножом врача

Источник материала: Tut.by

Вечером 4 октября 55-летний житель Светлогорска, пациент отделения травматологии Светлогорской районной больницы, выпил — и ударил ножом врача. Об этом сообщает СК.



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Мужчина забрал у соседа по палате кухонный нож и пошел в реанимационное отделение. В коридоре он встретил врача анестезиолога-реаниматолога — и беспричинно нанес ему удар в область грудной клетки, причинив непроникающее ранение. На помощь коллеге пришел другой врач.

Врач госпитализирован. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 139 УК (Покушение на убийство).