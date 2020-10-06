ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Светлогорске пьяный пациент напал и ударил ножом врача

06.10.2020 13:15 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 4 октября 55-летний житель Светлогорска, пациент отделения травматологии Светлогорской районной больницы, выпил — и ударил ножом врача. Об этом сообщает СК.


Фото носит иллюстративный характер

Мужчина забрал у соседа по палате кухонный нож и пошел в реанимационное отделение. В коридоре он встретил врача анестезиолога-реаниматолога — и беспричинно нанес ему удар в область грудной клетки, причинив непроникающее ранение. На помощь коллеге пришел другой врач.

Врач госпитализирован. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 139 УК (Покушение на убийство).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач госпитализирован. Нападавший задержан.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пациент напал с ножом на врача в больнице Светлогорска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика