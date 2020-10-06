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Семеро взрослых и ребенок насмерть отравились грибами в Беларуси в этом году

06.10.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт - Sputnik. Семеро взрослых и один ребенок стали жертвами отравления грибами в Беларуси в текущем году, об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По информации центра, в республике с начала года зарегистрировали 36 случаев отравления грибами. Рекордсменом стала Брестская область, где произошло 12 случаев. В Минской области таких случаев было 7, в Могилевской – 6, в Гомельской – 5, в Витебской – 3, в Гродненской – 2, в Минске – 1. Всего пострадали 43 человека, в том числе семеро детей в возрасте от 1 года до 11 лет.

© CC BY 2.0 / Andrey Zharkikh / IMG_2601
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"Летальный исход установлен у восьми пострадавших, в том числе один – у ребенка девяти лет", - рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Там отметили, что, по сравнению с данными за январь-август, в сентябре текущего года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших – в 2,1 раза.

Чаще всего причиной отравлений становится плохое знание видов грибов, а также игнорирование правил их сбора и обработки. "Отравления грибами разной степени тяжести – от острых форм до смертельных исходов. А по своей тяжести острые отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди всех небактериальных пищевых отравлений", - отметили в центре.

Медики напомнили, что отравления грибами имеют характерные признаки. "Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3-12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях заболевания: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации", - перечислили они.

Также важно помнить, что отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и условно-съедобными, если неправильно их приготовить. Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки. Не редки отравления недоваренными и сырыми грибами.

"При появлении первых признаков недомогания после употребления в пищу грибов следует немедленно обращаться за медицинской помощью", - напомнили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего с начала текущего года в республике было зарегистрировано 36 случаев отравления грибами с 43 пострадавшими, большинство из них удалось спасти.
 
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