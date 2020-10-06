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Пациент напал с ножом на врача в больнице Светлогорска

06.10.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Нападение на врача анестезиолога-реаниматолога совершено в Светлогорской районной больнице, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета.

© Photo : СК Беларуси
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Инцидент произошел вечером 4 октября. В совершении преступления подозревается 55-летний местный житель, который находился на лечении в отделении травматологии. По версии следствия, он выпил алкогольные напитки, взял кухонный нож у соседа по палате и направился в реанимационное отделение. В коридоре пациент встретил анестезиолога и нанес ему удар в область грудной клетки.

"На помощь коллеге оперативно пришел другой врач, который пресек дальнейшие действия нетрезвого пациента", – рассказали в СК.

Сообщается, что медик госпитализирован, он получил непроникающее ранение, пациент задержан.

"Ввиду нестабильного психического состояния в больнице ему оказали соответствующую медицинскую помощь. Сейчас он находится на лечении", - добавили в комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.139 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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На помощь медику пришел коллега, после чего пострадавшего доставили в больницу – сообщается, что он получил непроникающее ранение.
 
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