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Под Молодечно пьяный ревнивец жестоко расправился с женой

06.10.2020 14:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина часто заглядывала к соседу, и ревнивый муж избил ее до смерти. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Трагедия произошла в ночь с 2 на 3 октября в деревне Красное Молодечненского района. 41-летний местный житель позвонил в милицию и рассказал о женщине в луже крови в соседнем дворе. Когда прибыла следственно-оперативная группа и медики, она была мертва.

Милиционеры по подозрению в убийстве 35-летней женщины задержали ее 38-летнего мужа. Как удалось выяснить оперативникам, женщина часто заглядывала к соседу в гости. В тот вечер муж опять нашел жену у соседа и начал избивать ее руками и ногами. Затем выволок во двор и продолжил бить женщину.

Хозяин дома, где произошла трагедия, предпочел не вмешиваться в супружеские разборки.

Случайным очевидцем стал сосед, который прибежал, услышав крики и ругань за забором. Мужчина застиг пьяного мужа стоящим над окровавленным телом убитой и задержал его.

Согласно предварительным результатам вскрытия, причиной гибели стала тупая сочетанная травма головы, туловища и конечностей.

Подозреваемый на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины было 3,7 промилле. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за пьянство, мелкое хулиганство и семейно-бытовые скандалы.

«Что именно стало причиной такого жестокого поступка, мужчина сразу пояснить не смог. Только припомнил, что конфликт между ними произошел на почве ревности и личных неприязненных отношений. Говорит, его супруга нигде не работала, позволяла себе „баловаться“ спиртным и плохо смотрела за ребенком. В семье воспитывается 14-летний подросток», — дополнили в милиции.

Задержанный не отрицает своей вины и написал явку с повинной. За убийство ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

 
 
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Как удалось выяснить оперативникам, женщина часто заглядывала к соседу в гости. В тот вечер муж опять нашел жену у соседа и начал избивать ее руками и ногами. Затем...
 
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