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Гомельские пограничники задержали браконьеров с "уловом" на 5 тыс. рублей
06.10.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Гомельские пограничники задержали в приграничной зоне браконьеров с серьезным "уловом" – сумма ущерба природе оценивается в пять тысяч рублей, сообщили в местной погрангруппе.
© Sputnik / Виктор Толочко
Нарушителей законодательства поймали в ходе совместного рейда сотрудников ГПК и областной инспекции по охране животного и растительного мира.
"В районе населенного пункта Кирово задержали двоих мужчин, у которых обнаружили 134 особи рыбы, выловленной незаконным способом. В ходе разбирательства установлено, что жители Гомельщины нарушили пограничный режим, а также нормы природоохранного законодательства", – сказали в группе.
Там также отметили, что за нарушение погранрежима граждане привлечены к административной ответственности.
За незаконную добычу рыбы в отношении них возбуждено дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси. Ее санкция в качестве наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.
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В отношении задержанных мужчин начали не только административные процессы, но и возбудили уголовные дела.
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