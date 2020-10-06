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Гомельские пограничники задержали браконьеров с "уловом" на 5 тыс. рублей

06.10.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Гомельские пограничники задержали в приграничной зоне браконьеров с серьезным "уловом" – сумма ущерба природе оценивается в пять тысяч рублей, сообщили в местной погрангруппе.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Нарушителей законодательства поймали в ходе совместного рейда сотрудников ГПК и областной инспекции по охране животного и растительного мира.

"В районе населенного пункта Кирово задержали двоих мужчин, у которых обнаружили 134 особи рыбы, выловленной незаконным способом. В ходе разбирательства установлено, что жители Гомельщины нарушили пограничный режим, а также нормы природоохранного законодательства", – сказали в группе.

Там также отметили, что за нарушение погранрежима граждане привлечены к административной ответственности.

За незаконную добычу рыбы в отношении них возбуждено дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси. Ее санкция в качестве наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении задержанных мужчин начали не только административные процессы, но и возбудили уголовные дела.
 
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