Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Гомельские пограничники задержали в приграничной зоне браконьеров с серьезным "уловом" – сумма ущерба природе оценивается в пять тысяч рублей, сообщили в местной погрангруппе.

Нарушителей законодательства поймали в ходе совместного рейда сотрудников ГПК и областной инспекции по охране животного и растительного мира.

"В районе населенного пункта Кирово задержали двоих мужчин, у которых обнаружили 134 особи рыбы, выловленной незаконным способом. В ходе разбирательства установлено, что жители Гомельщины нарушили пограничный режим, а также нормы природоохранного законодательства", – сказали в группе.

Там также отметили, что за нарушение погранрежима граждане привлечены к административной ответственности.

За незаконную добычу рыбы в отношении них возбуждено дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси. Ее санкция в качестве наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.