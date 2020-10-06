Жуткое убийство произошло в деревне под Молодечно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту убийства жительницы деревни Красное в Молодечненском районе, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Женщину в лужи крови обнаружил сосед в ночь с 2 на 3 октября. В убийстве подозревается муж пострадавшей. Во время расследования было установлено, что между супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина застал свою жену в компании другого мужчины у него дома, после чего стал бить ее руками и ногами. Затем вытолкал на улицу, таскал за волосы и избивал. Случайным очевидцем трагедии стал сосед, который прибежал на крики.

"Мужчина застиг нетрезвого истязателя прямо на месте преступления стоящим над окровавленным телом убитой, после чего последний попытался скрыться, но был задержан", – рассказали в УВД.

По данным правоохранителей, причиной гибели гражданки стала тупая сочетанная травма головы, туловища и конечностей.

На момент задержания ее супруг находился в сильном алкогольном опьянении – медосвидетельствование показало 3,7 промилле. Он признал свою вину, написал явку с повинной и сообщил, что у него были неприязненные отношения с супругой. По его словам, она нигде не работала, выпивала и плохо воспитывала 14-летнего ребенка. Сейчас социальные службы решают вопрос о дальнейшей судьбе подростка.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от шести до 15 лет лишения свободы.