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Жуткое убийство произошло в деревне под Молодечно

06.10.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту убийства жительницы деревни Красное в Молодечненском районе, сообщили в УВД Минского облисполкома.

© Photo : Следственный комитет
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Женщину в лужи крови обнаружил сосед в ночь с 2 на 3 октября. В убийстве подозревается муж пострадавшей. Во время расследования было установлено, что между супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина застал свою жену в компании другого мужчины у него дома, после чего стал бить ее руками и ногами. Затем вытолкал на улицу, таскал за волосы и избивал. Случайным очевидцем трагедии стал сосед, который прибежал на крики.

"Мужчина застиг нетрезвого истязателя прямо на месте преступления стоящим над окровавленным телом убитой, после чего последний попытался скрыться, но был задержан", – рассказали в УВД.

По данным правоохранителей, причиной гибели гражданки стала тупая сочетанная травма головы, туловища и конечностей.

На момент задержания ее супруг находился в сильном алкогольном опьянении – медосвидетельствование показало 3,7 промилле. Он признал свою вину, написал явку с повинной и сообщил, что у него были неприязненные отношения с супругой. По его словам, она нигде не работала, выпивала и плохо воспитывала 14-летнего ребенка. Сейчас социальные службы решают вопрос о дальнейшей судьбе подростка.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от шести до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время расследования было установлено, что женщину таскали за волосы, били по голове – от ударов она скончалась на месте.
 
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