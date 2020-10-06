Житель Волковыска, прокативший на капоте милиционера, получил реальный срок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Суд Волковысского района вынес приговор в отношении жителя райцентра, который прокатил на капоте милиционера, сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Инцидент произошел вечером 6 июля текущего года: 26-летний водитель на Renault Megane Scenic проигнорировал требование правоохранителей об остановке и пытался скрыться от погони. Сотрудникам РОВД удалось заблокировать авто нарушителя, однако водитель, сдавая назад, совершил наезд на милиционера, который оказался на капоте. Остановить молодого человека удалось только после нескольких выстрелов по колесам.

"Обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и девять месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок пять лет", – сказали в суде.

Там также отметили, что отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить потерпевшим по 2 тысячи рублей в качестве моральной компенсации.

Данный приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.