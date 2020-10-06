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Житель Волковыска, прокативший на капоте милиционера, получил реальный срок
06.10.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Суд Волковысского района вынес приговор в отношении жителя райцентра, который прокатил на капоте милиционера, сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.
Инцидент
"Обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и девять месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок пять лет", – сказали в суде.
Там также отметили, что отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить потерпевшим по 2 тысячи рублей в качестве моральной компенсации.
Данный приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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