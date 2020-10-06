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Легковушка врезалась в МАЗ под Минском – пострадал водитель

06.10.2020 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в результате столкновения с грузовиком, сообщила официальный представитель областной Госавтоинспекции Екатерина Сильченко.

© Photo : УВД Гомельского облисполкома
Легковушка опрокинулась в Ветковском районе: погиб пассажир

Авария произошла около 11:20 во вторник 6 октября на съезде с трассы М-1 вблизи населенного пункта Привольный.

"Водитель, управляя автомобилем Peugeot Partner, выезжая с второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем МАЗ, который двигался по съезду", – сказали Сильченко.

По ее словам, с места ДТП 21-летний мужчина, который был за рулем легковушки, был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии, в которой получил травмы 21-летний водитель.
 
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