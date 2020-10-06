ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер один из основателей рок-группы Van Halen

07.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Легендарный гитарист и сооснователь рок-группы Van Halen Эдди Ван Хален скончался в США на 66-м году жизни, сообщил портал TMZ.

© Sputnik / Виктор Толочко
Умер второй вокалист группы Neuro Dubel

По информации ресурса, музыкант умер от рака горла во вторник 6 октября в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике в окружении близких.

Ван Хален боролся с онкологическим заболеванием на протяжении последних десяти лет и недавно проходил очередной курс химиотерапии, который не дал результата, поскольку у музыканта оказался пораженным мозг.

Эдди с братом Алексом основал рок-группу Van Halen в 1972 году в Пасадене, он являлся основным автором песен их одноименного дебютного альбома, вышедшего в 1978-м. Группа за время существования выпустила 16 пластинок, а Эдди в 2007 году был введен в Зал славы рок-н-ролла, а также попал в список ста величайших гитаристов всех времен по версии влиятельного музыкального журнала Rolling Stone.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный американский рок-гитарист боролся с онкологическим заболеванием на протяжении последних десяти лет.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Легковушка врезалась в МАЗ под Минском – пострадал водитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика