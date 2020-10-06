Умер один из основателей рок-группы Van Halen

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Легендарный гитарист и сооснователь рок-группы Van Halen Эдди Ван Хален скончался в США на 66-м году жизни, сообщил портал TMZ .

По информации ресурса, музыкант умер от рака горла во вторник 6 октября в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике в окружении близких.

Ван Хален боролся с онкологическим заболеванием на протяжении последних десяти лет и недавно проходил очередной курс химиотерапии, который не дал результата, поскольку у музыканта оказался пораженным мозг.

Эдди с братом Алексом основал рок-группу Van Halen в 1972 году в Пасадене, он являлся основным автором песен их одноименного дебютного альбома, вышедшего в 1978-м. Группа за время существования выпустила 16 пластинок, а Эдди в 2007 году был введен в Зал славы рок-н-ролла, а также попал в список ста величайших гитаристов всех времен по версии влиятельного музыкального журнала Rolling Stone.