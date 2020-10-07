Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Спасатели ликвидировали открытое горение в санатории "Ялта" министерства обороны РФ в Крыму, сообщил в МЧС России.

Огонь вспыхнул в санатории утром в среду, 7 октября. Площадь пожара, которому был присвоен второй номер сложности, составила 1200 "квадратов". Эвакуированы были 370 человек. В ликвидации пожара были задействованы более 40 человек и 13 единиц техники.

"В санатории "Ялта" в Крыму ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций", - сообщает МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) назвали предварительную причину ЧП – короткое замыкание электропроводки. Расследование инцидента занимаются военные следователи.

На территории санатория в парковой зоне с экзотическими растениями и деревьями находятся три спальных корпуса. Он рассчитан на 589 койко-мест.