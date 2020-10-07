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В Воложинском районе при замене газового баллона загорелся дом

07.10.2020 10:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Воложинском районе при пожаре, который начался из-за замены газового баллона, пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Пожар в одном из домов в деревне Качкуны начался днем во вторник, 6 октября. Здание, которое горело открытым пламенем, все же удалось потушить спасателям. Дом серьезно пострадал: полностью сгорели крыша и мансардный этаж, огонь затронул перекрытия, стены и кухню.

Как выяснилось, отец хозяина дома менял газовый баллон, когда произошла вспышка газовоздушной смеси, которая и привела к возгоранию. Пенсионера с ожогами доставили в больницу. Точная причина пожара устанавливается.

 
 
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В Воложинском районе при пожаре, который начался из-за замены газового баллона, пострадал человек.
 
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