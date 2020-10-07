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В Минской области за сутки под поезда попали два человека
Источник материала: Tut.by
Чуть больше чем за сутки на белорусской железной дороге произошли два серьезных происшествия с человеческими жертвами. Об этом
Как сообщается, в ночь с 5 на 6 октября на остановочном пункте «Энергетик» в Дзержинском районе 61-летний минчанин переходил пути перед приближавшимся пассажирским составом, следовавшим по маршруту Гомель - Гродно. Ни мужчина, ни машинист не сумели избежать столкновения, и в итоге пожилой минчанин попал под поезд.
Ночью 7 октября в Пуховичском районе на остановочном пункте «Майский» под колесами товарного поезда погиб мужчина. Пока остается неизвестной личность погибшего, а все обстоятельства трагедии выясняются.
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Чуть больше чем за сутки на белорусской железной дороге произошли два серьезных происшествия с человеческими жертвами. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
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