В Минской области за сутки под поезда попали два человека

Источник материала: Tut.by

Чуть больше чем за сутки на белорусской железной дороге произошли два серьезных происшествия с человеческими жертвами. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как сообщается, в ночь с 5 на 6 октября на остановочном пункте «Энергетик» в Дзержинском районе 61-летний минчанин переходил пути перед приближавшимся пассажирским составом, следовавшим по маршруту Гомель - Гродно. Ни мужчина, ни машинист не сумели избежать столкновения, и в итоге пожилой минчанин попал под поезд.

Ночью 7 октября в Пуховичском районе на остановочном пункте «Майский» под колесами товарного поезда погиб мужчина. Пока остается неизвестной личность погибшего, а все обстоятельства трагедии выясняются.