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В Жлобине вынесли приговор мужчине, который хотел сжечь автомобиль соседа
Источник материала: Tut.by
В Жлобине конфликт соседей для одного из них закончился уголовным делом. Подробности
В феврале мужчина решил насолить соседу, с которым конфликтовал. Взял бутылку бензина и отправился к дому другой соседки. Облил фасад горючим и поджег. Как позже объяснил сам поджигатель, он рассчитывал, что со стены огонь перекинется на рядом расположенный навес, под которым сосед хранил свой автомобиль. Однако пламя вовремя заметили и потушили.
А в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. На днях суд Жлобинского района приговорил его к семи годам лишения свободы.
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Однако пламя вовремя заметили и потушили.
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