В Кореличском районе грабители ворвались в дом, связали взрослых и ребенка и вынесли все ценности

Источник материала: Tut.by

Ночью 6 октября группа неизвестных через окно проникла в один из домов в Кореличском районе, сообщает СК.

В этот момент в доме находился 46-летний мужчина, его 46-летняя жена и 13-летняя дочь. Нападавшие избили взрослых, уложили на пол, связали руки и ноги. Девочку тоже ударили и связали. С угрозами забрали деньги — 5 тыс. рублей и 3100 долларов — и драгоценности.

Нападавших сейчас ищут.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (Разбой).