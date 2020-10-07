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В Кореличском районе грабители ворвались в дом, связали взрослых и ребенка и вынесли все ценности

07.10.2020 12:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 6 октября группа неизвестных через окно проникла в один из домов в Кореличском районе, сообщает СК.

В этот момент в доме находился 46-летний мужчина, его 46-летняя жена и 13-летняя дочь. Нападавшие избили взрослых, уложили на пол, связали руки и ноги. Девочку тоже ударили и связали. С угрозами забрали деньги — 5 тыс. рублей и 3100 долларов — и драгоценности.

Нападавших сейчас ищут.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (Разбой).

 
 
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