В Гродно пьяный мужчина бросил в играющих детей бутылку: у четвероклашки - перелом черепа

Источник материала: Tut.by

6 октября около 7 часов вечера 10-летний мальчик с друзьями гулял на площадке возле общежитий на улице Комарова в Гродно. И вдруг в него прилетела стеклянная бутылка. У мальчика — серьезная травма: открытая черепно-мозговая с переломом в районе теменно-затылочной области. Обстоятельства этого дикого случая рассказывает УВД.

Оказывается, в этот момент во дворе был пьяный 50-летний местный мужчина. Ему не понравилось, что дети играют рядом — и мужчина бросил стеклянную бутылку в сторону детей. Она попала в голову ученику 4-го класса — и нанесла тому серьезные травмы.

Агрессор был сразу задержан. В крови у гражданина было 2,5 промилле алкоголя. Ранее он уже был неоднократно судим.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Мужчине грозит от 5 до 15 лет.