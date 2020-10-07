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Смерть от укуса комара: звезда "Твин Пикса" ушел из жизни

07.10.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Актер сериала "Твин Пикс" и фильма "Убить Билла" Кларк Миддлтон ушел из жизни в 63 года: по словам семьи, смерть звезды наступила от лихорадки Западного Нила.

© REUTERS / Mario Anzuoni
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Вирус лихорадки Западного Нила - смертельная болезнь, которая передается через укусы комаров. По данным ВОЗ, около 80% зараженных могут даже не подозревать о своей болезни, так как она протекает бессимптомно. Вирус поражает нервные клетки мозга и приводит к летальному исходу.

О трагической смерти Кларка Миддлтона рассказала его жена Элиза: вдова заявила, что актер умер от неизученной лихорадки.

"Он был великолепным мужчиной с огромным сердцем. Кларк проживал жизнь, выходя за рамки и защищая людей с ограниченными возможностями", - призналась женщина.

Свою популярность Миддлтон приобрел после кинокартин: "Убить Билла" и "Черный список". Также актер снялся в третьем сезоне легендарного телесериала "Твин Пикс".

Череда смертей 2020 года продолжается: недавно весь мир простился с культовой личностью - дизайнер дома Kenzo умер от COVID-19.

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Американский актер неожиданно скончался на 64-ом году жизни, причиной трагической гибели стал неизлечимый вирус.
 
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