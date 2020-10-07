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Смерть от укуса комара: звезда "Твин Пикса" ушел из жизни
07.10.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Актер сериала "Твин Пикс" и фильма "Убить Билла" Кларк Миддлтон ушел из жизни в 63 года: по словам семьи, смерть звезды наступила от лихорадки Западного Нила.
© REUTERS / Mario Anzuoni
Вирус лихорадки Западного Нила - смертельная болезнь, которая передается через укусы комаров. По данным ВОЗ, около 80% зараженных могут даже не подозревать о своей болезни, так как она протекает бессимптомно. Вирус поражает нервные клетки мозга и приводит к летальному исходу.
О трагической смерти Кларка Миддлтона рассказала его жена Элиза: вдова заявила, что актер умер от неизученной лихорадки.
"Он был великолепным мужчиной с огромным сердцем. Кларк проживал жизнь, выходя за рамки и защищая людей с ограниченными возможностями", - призналась женщина.
Свою популярность Миддлтон приобрел после кинокартин: "Убить Билла" и "Черный список". Также актер снялся в третьем сезоне легендарного телесериала "Твин Пикс".
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