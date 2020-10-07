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Разбойное нападение на семью совершено под Кореличами

07.10.2020 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Разбойное нападение на семью совершено в Кореличском районе, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета.

© Photo : СК Беларуси
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В настоящее время преступная группировка не найдена. На месте проводятся неотложные следственные действия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление виновных лиц.

Нападение произошло в районе часа ночи 6 октября. По данным следствия, группа неизвестных через окно проникла в дом, где находились 46-летний хозяин, его 46-леняя супруга и 13-летняя дочь. Им нанесли удары, уложили на пол и связали. Под угрозой применения насилия преступники узнали, где хранились деньги и вынесли их. Сумма украденного составила пять тысяч рублей, 3 100 долларов США. Также были украдены драгоценности.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты следы необходимые для исследования, допрошены потерпевшие, назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса", - сообщили в СК.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Преступники проникли в дом, приказали хозяевам лечь на пол, связали им и их ребенку руки, а затем вынесли деньги и драгоценности.
 
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