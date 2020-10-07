ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщину будут судить в Минске за убийство новорожденного мальчика

07.10.2020 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело минчанки, которая обвиняется в убийстве новорожденного сына, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

В материалах дела говорится, что женщина узнала о своей беременности осенью 2018 года, однако становиться на учет в гинекологическую клинику не стала. Летом 2019 года дома она родила ребенка - жизнеспособного мальчика, которого утопила в ванной комнате, а после поместила в морозильную камеру холодильника.

© Photo : УВД Миноблисполкома
Жуткое убийство произошло в деревне под Молодечно

Там тело пролежало год, пока его не нашли в июне 2020 года правоохранительные органы во время осмотра места происшествия.

Сообщается, что женщина ранее не была судима, ей 41 год. Она признала свою вину и дала показания по обстоятельствам преступления. В настоящий момент минчанка находится под стражей. Ее действия квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, по п.2 и п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Минский городской суд", - уточнили в Генпрокуратуре.

Читайте также:

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время расследования было установлено, что женщина родила здорового ребенка, которого утопила в ванной, а потом поместила в холодильник, где он пролежал год.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Смерть от укуса комара: звезда "Твин Пикса" ушел из жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика