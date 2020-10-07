Женщину будут судить в Минске за убийство новорожденного мальчика

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело минчанки, которая обвиняется в убийстве новорожденного сына, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

В материалах дела говорится, что женщина узнала о своей беременности осенью 2018 года, однако становиться на учет в гинекологическую клинику не стала. Летом 2019 года дома она родила ребенка - жизнеспособного мальчика, которого утопила в ванной комнате, а после поместила в морозильную камеру холодильника.

Там тело пролежало год, пока его не нашли в июне 2020 года правоохранительные органы во время осмотра места происшествия.

Сообщается, что женщина ранее не была судима, ей 41 год. Она признала свою вину и дала показания по обстоятельствам преступления. В настоящий момент минчанка находится под стражей. Ее действия квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, по п.2 и п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Минский городской суд", - уточнили в Генпрокуратуре.

Читайте также: