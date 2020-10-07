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Под Слуцком погиб тракторист: на него рухнуло тяжелое оборудование

07.10.2020 14:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несчастный случай с 43-летним трактористом произошел в рабочее время во вторник, 6 октября, на механизированном дворе «Племхоза Слуцк» в деревне Шищицы. Мужчина погиб на месте, сообщает kurjer.info.

По предварительной информации, мужчина менял подшипник на прикатывающем катке комбинированного посевного агрегата AMAZONE — это навесное оборудование, которое крепится к трактору, а используется, например, для посева зерновых культур. Для удобства мужчина поднял платформы вертикально. В какой-то момент одно из креплений соскочило, и каток упал на пострадавшего.

Рабочие сразу же вызвали скорую, но спасти тракториста не удалось.

Длина одного прикатывающего катка составляет около 3 м, диаметр — около 60 см, а вес — не менее 500 кг.

 
 
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Рабочие сразу же вызвали скорую, но спасти тракториста не удалось.
 
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