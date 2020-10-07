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Дачный дом остался без крыши после взрыва бытового газа под Воложином
07.10.2020 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. В одном из дачных домов Воложинского района взорвался бытовой газ, сообщили в среду в МЧС.
© Photo : ГКСЭ
Хозяин дома доставлен в больницу с ожогами. Инцидент произошел 6 октября. Было установлено, что мужчина менял газовый баллон, в результате чего произошла вспышка газовоздушной смеси, а затем начался пожар. Спасатели смогли его потушить, но дом пострадал.
"Огнем уничтожены крыша и мансардный этаж, повреждены перекрытие, стены и имущество кухни", - рассказали в МЧС.
Спасатели предполагают, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем при замене газового оборудования.
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Хозяин дома доставлен в больницу, сообщается, что он менял газовый баллон, из-за чего случился взрыв и пожар.
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