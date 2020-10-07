ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дачный дом остался без крыши после взрыва бытового газа под Воложином

07.10.2020 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. В одном из дачных домов Воложинского района взорвался бытовой газ, сообщили в среду в МЧС.

© Photo : ГКСЭ
Взрыв газа произошел в жилом доме в Бешенковичах

Хозяин дома доставлен в больницу с ожогами. Инцидент произошел 6 октября. Было установлено, что мужчина менял газовый баллон, в результате чего произошла вспышка газовоздушной смеси, а затем начался пожар. Спасатели смогли его потушить, но дом пострадал.

"Огнем уничтожены крыша и мансардный этаж, повреждены перекрытие, стены и имущество кухни", - рассказали в МЧС.

Спасатели предполагают, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем при замене газового оборудования.

Ранее произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме в Бобруйске. По версии следствия, хозяин квартиры включил газ и не впускал к себе соседей, когда они стали звонить. Мужчина был доставлен в ожогами в больницу, где позже скончался.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяин дома доставлен в больницу, сообщается, что он менял газовый баллон, из-за чего случился взрыв и пожар.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Разбойное нападение на семью совершено под Кореличами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика