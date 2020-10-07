Дачный дом остался без крыши после взрыва бытового газа под Воложином

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. В одном из дачных домов Воложинского района взорвался бытовой газ, сообщили в среду в МЧС.

Хозяин дома доставлен в больницу с ожогами. Инцидент произошел 6 октября. Было установлено, что мужчина менял газовый баллон, в результате чего произошла вспышка газовоздушной смеси, а затем начался пожар. Спасатели смогли его потушить, но дом пострадал.

"Огнем уничтожены крыша и мансардный этаж, повреждены перекрытие, стены и имущество кухни", - рассказали в МЧС.

Спасатели предполагают, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем при замене газового оборудования.

Ранее произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме в Бобруйске. По версии следствия, хозяин квартиры включил газ и не впускал к себе соседей, когда они стали звонить. Мужчина был доставлен в ожогами в больницу, где позже скончался .

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