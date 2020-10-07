Кустарный пистолет ТТ и патроны нашли милиционеры в квартире в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Оперативники наркоконтроля нашли в квартире жителя Гомеля пистолет ТТ и патроны к нему, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Жилище 44-летнего мужчины было решено проверить после получения информации, что помещение используется в качестве наркопритона. При этом родственники хозяина квартиры рассказали правоохранителям, что гомельчанин как-то хвастался настоящим пистолетом и грозился убить любого непрошеного гостя.

"Учитывая такие обстоятельства, чтобы попасть в квартиру и предотвратить любые инциденты, задействовали ОМОНа. Бойцы спецподразделения сработали профессионально, не дав возможность мужчине предпринять опасные действия", – сказали в управлении.

Оперативники в матрасе кровати обнаружили пистолет ТТ и патроны, а также марихуану.

Позже эксперты дали заключение, что оружие изготовлено кустарным способом из макета пистолета ТТ и пригодно для стрельбы, как и найденные боеприпасы.

В отношении гомельчанина возбуждены уголовные дела за незаконные действия с огнестрельным оружием и оборот наркотических средств.