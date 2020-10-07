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Кустарный пистолет ТТ и патроны нашли милиционеры в квартире в Гомеле
07.10.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Оперативники наркоконтроля нашли в квартире жителя Гомеля пистолет ТТ и патроны к нему, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Жилище 44-летнего мужчины было решено проверить после получения информации, что помещение используется в качестве наркопритона. При этом родственники хозяина квартиры рассказали правоохранителям, что гомельчанин как-то хвастался настоящим пистолетом и грозился убить любого непрошеного гостя.
"Учитывая такие обстоятельства, чтобы попасть в квартиру и предотвратить любые инциденты, задействовали ОМОНа. Бойцы спецподразделения сработали профессионально, не дав возможность мужчине предпринять опасные действия", – сказали в управлении.
Оперативники в матрасе кровати обнаружили пистолет ТТ и патроны, а также марихуану.
Позже эксперты дали заключение, что оружие изготовлено кустарным способом из макета пистолета ТТ и пригодно для стрельбы, как и найденные боеприпасы.
В отношении гомельчанина возбуждены уголовные дела за незаконные действия с огнестрельным оружием и оборот наркотических средств.
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Оружие хранил в матрасе хозяин квартиры, которая, по данным оперативников, использовалась как наркопритон.
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