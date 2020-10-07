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Тихановская объявлена в розыск на территории России
07.10.2020 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, она появилась в базе данных разыскиваемых граждан МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе.
Что произошло?
Акции протеста
Представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами президентских выборов, ранее
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В Беларуси Тихановская проходит по уголовному делу, возбужденному в отношении членов Координационного совета оппозиции.
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