Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, она появилась в базе данных разыскиваемых граждан МВД РФ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе.

Что произошло?

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Они начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. У Тихановской чуть больше 10% голосов.

Представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами президентских выборов, ранее объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, изначально в президиуме было семь человек. Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Почти все члены КС либо задержаны, либо находятся за границей.