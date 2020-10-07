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Военный склад горит в Рязанской области: взрывы и эвакуация жителей
07.10.2020 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт - Sputnik. Свыше 1,6 тысячи человек эвакуировали из 14 населенных пунктов Рязанской области России из-за взрывов и сильного пожара, охватившего территорию бывшей воинской части в Скопинском районе.
Боеприпасы начали взрываться в среду днем, 7 октября. В экстренных службах региона сообщили, что взрывы гремят раз в 5-10 секунд.
По предварительным данным, огонь с загоревшейся травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских припасов. Борьба с пожаром продолжается.
На место ЧП уже направлен пожарный поезд. В готовности к вылету находится самолет-танкер Ил-76.
Перекрыта трасса
Из-за продолжающихся взрывов боеприпасов перекрыто движение транспорта по автомобильной трассе Р-22 "Каспий" в Рязанской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве также рассказали, что на место взрывов боеприпасов уже направлена группировка спасателей в количестве 40 человек и 14 единиц техники.
Вертолеты и пожарный поезд
Кроме того, к тушению арсенала могут привлечь три военных вертолета Ми-8.
"В готовности к вылету в район возгорания находится 3 вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5. Принимается решение о привлечении к тушению пожара специального пожарного поезда МЧС", - говорится в сообщении.
© Sputnik / Георгий Зимарев
Вертолет Ми-8 МЧС России
Отмечается, что к месту происшествия вылетела комиссия ЗВО под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению.
"В тушении пожара на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе н.п. Желтухино Рязанской области задействовано до 10 единиц специальной военной техники, в том числе 2 пожарных танка, 2 специальных бронированных пожарных автомобиля и 5 пожарных машин, а также около 70 военнослужащих", - добавляется в сообщении.
Эвакуация жителей
По предварительной информации МЧС России, уже эвакуировано свыше 1,6 тысячи человек из 14 населенных пунктов Рязанской области.
В частности, в Ряжском районе ведется эвакуация жителей населенных пунктов Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково. Также эвакуируют села в Скопинском районе.
© Photo : Следственный комитет
Вице-губернатор области Игорь Греков провел на месте происшествия оперативное совещание с представителями всех ответственных ведомств. Участники совещания определили первоочередные меры по обеспечению безопасности жителей поселка и близлежащих населенных пунктов, устранению и минимизации последствий пожара.
Уточняется, что жителей эвакуируют в районный пункт временного пребывания.
В ближайшее время на место ЧП также приедет глава МЧС России Евгений Зинчаев. Прокуратура начала проверку случившегося.
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По предварительной версии, огонь перекинулся на площадку хранения боеприпасов с загоревшейся травы, спасатели эвакуируют местных жителей, перекрыта федеральная...
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