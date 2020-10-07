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Микроавтобус сбил ребенка на переходе в Гомеле, мальчик в больнице

07.10.2020 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Несовершеннолетний пешеход был доставлен в больницу в Гомеле после того, как его на переходе сбил микроавтобус, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

© Pixabay
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Авария произошла около 11:00 в среду 7 октября на пересечении улицы Белого и переулка Зайцева.

"Водитель со стажем вождения менее года, управляя автомобилем ГАЗ-2752, не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на 12-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что после этого микроавтобус выехал за пределы дороги и врезался в металлическое ограждение.

По данным правоохранителей, 19-летний мужчина, который управлял транспортным средством, не пострадал, а мальчик был доставлен в операционное отделение Гомельской областной клинической больницы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пострадавший в аварии 12-летний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
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