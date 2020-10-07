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Суд оставил Виктора Бабарико под стражей
07.10.2020 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Суд Центрального района Минска оставил под стражей экс-банкира и претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, отказав в удовлетворении жалобы на продление ареста, сообщили в пресс-службе его штаба.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Жалобу на постановление о продлении срока содержания под стражей оставить без удовлетворения", – процитировали там решение суда.
Финансовая милиция КГК пришла с
Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.
Суть обвинения
Виктору Бабарико предъявлено
Ранее происходящее в Белгазпромбанке
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Бывший руководитель "Белгазпромбанка" находится в следственном изоляторе Комитета госбезопасности с 18 июня.
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