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Суд оставил Виктора Бабарико под стражей

07.10.2020 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Суд Центрального района Минска оставил под стражей экс-банкира и претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, отказав в удовлетворении жалобы на продление ареста, сообщили в пресс-службе его штаба.

© Sputnik / Виктор Толочко
КГК рассказал, как скрывали доходы бизнесмены, сдавшие офис штабу Бабарико

"Жалобу на постановление о продлении срока содержания под стражей оставить без удовлетворения", – процитировали там решение суда.

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых. С 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение.

Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.

Суть обвинения

Виктору Бабарико предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Беларуси. В частности, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и получении взятки.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

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Теги: Минск
 
 
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Бывший руководитель "Белгазпромбанка" находится в следственном изоляторе Комитета госбезопасности с 18 июня.
 
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