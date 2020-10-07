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Мексиканскую блогершу случайно застрелили на съемках клипа для TikTok
07.10.2020 19:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Мексиканская блогерша Арелин Мартинез была случайно застрелена в ходе съемки видеоролика для TikTok, сообщило издание
Инцидент произошел на минувшей неделе в городе Чиуауа, когда Мартинез и десять ее приятелей снимали клип с похищением девушки. На записи видно, как рядом с Арелин стоят вооруженные "бандиты", а затем один из них стреляет ей в голову.
Участники съемок после произошедшего покинули место трагедии, а один из них вызвал полицию.
Как сообщили в местной прокуратуре, основной версией произошедшего является то, что стрелявший не знал, что в руках у него находится заряженное оружие.
Похороны Арелин прошли в понедельник 5 октября.
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Местная прокуратура полагает, что стрелявший молодой человек не знал о находящемся в его руках заряженном оружии.
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