В Гродно несколько дней ищут 88-летнюю женщину

Источник материала: Tut.by

В Гродно несколько дней ищут 88-летнюю Нину Романович. Сообщение о поиске разместил гродненский поисково-спасательный отряд «ЦентрСпас».

Женщина ушла из дома 2 октября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Адрес женщины не указан.

Фото: vk.com/pso_centrspas

Приметы: рост 150 см, волос седой.

Предположительно была одета: белая куртка, черные штаны, черные туфли.

Если вы владеете какой-либо информацией, сообщите по телефонам: ПСО «ЦентрСпас» +375 29 701−87−23, +375 29 897−03−97 или 102.