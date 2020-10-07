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В Гродно несколько дней ищут 88-летнюю женщину

08.10.2020 06:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно несколько дней ищут 88-летнюю Нину Романович. Сообщение о поиске разместил гродненский поисково-спасательный отряд «ЦентрСпас».

Женщина ушла из дома 2 октября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Адрес женщины не указан.

Фото: vk.com/pso_centrspas

Приметы: рост 150 см, волос седой.

Предположительно была одета: белая куртка, черные штаны, черные туфли.

Если вы владеете какой-либо информацией, сообщите по телефонам: ПСО «ЦентрСпас» +375 29 701−87−23, +375 29 897−03−97 или 102.

 
Теги: Гродно
 
 
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Женщина ушла из дома 2 октября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Адрес женщины не указан.
 
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