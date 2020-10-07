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В Гродно несколько дней ищут 88-летнюю женщину
Источник материала: Tut.by
В Гродно несколько дней ищут 88-летнюю Нину Романович. Сообщение о поиске
Женщина ушла из дома 2 октября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Адрес женщины не указан.
Приметы: рост 150 см, волос седой.
Предположительно была одета: белая куртка, черные штаны, черные туфли.
Если вы владеете какой-либо информацией, сообщите по телефонам: ПСО «ЦентрСпас» +375 29 701−87−23, +375 29 897−03−97 или 102.
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Женщина ушла из дома 2 октября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Адрес женщины не указан.
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