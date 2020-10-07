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Умер главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике

08.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков скончался на 68-м году жизни, сообщили в среду в Национальном Олимпийском комитете республики.

© Photo : БФЛА
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"Он был учителем и помощником для многих известных спортсменов: призера Игр в Рио Вадима Стрельцова, Сергея Лавренова, Анны Батюшко, Сергея Лагуна и целой плеяды молодых спортсменов, которым Виктор Шершуков уделял особое внимание", – сказали в НОК.

Там также отметили, что под его руководством мужская команда готовилась и к главным стартам четырехлетия, которые в следующем году пройдут Токио.

Шершуков возглавил мужскую национальную команду в январе 2017 года, он имел ряд наград, в том числе Орден Отечества III степени, Орден Почета и медаль "За трудовую доблесть".

 
Теги: Минск
 
 
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Шершуков до последнего времени работал с командой, которая готовилась к Олимпиаде, которая должна пройти в 2021 году в Токио.
 
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