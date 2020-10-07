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Умер главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике
08.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 окт – Sputnik. Главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков скончался на 68-м году жизни, сообщили в среду в Национальном Олимпийском комитете республики.
© Photo : БФЛА
"Он был учителем и помощником для многих известных спортсменов: призера Игр в Рио Вадима Стрельцова, Сергея Лавренова, Анны Батюшко, Сергея Лагуна и целой плеяды молодых спортсменов, которым Виктор Шершуков уделял особое внимание", – сказали в НОК.
Там также отметили, что под его руководством мужская команда готовилась и к главным стартам четырехлетия, которые в следующем году пройдут Токио.
Шершуков возглавил мужскую национальную команду в январе 2017 года, он имел ряд наград, в том числе Орден Отечества III степени, Орден Почета и медаль "За трудовую доблесть".
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Шершуков до последнего времени работал с командой, которая готовилась к Олимпиаде, которая должна пройти в 2021 году в Токио.
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