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Могилевчанин притворялся сборщиком клюквы и делал в лесу "закладки"

08.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Сотрудники милиции задержали под Минском молодого жителя Могилева, который, маскируясь под сборщика клюквы, делал в лесу "закладки" наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

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По информации правоохранителей, 20-летний могилевчанин был задержан с поличным в одной из столичных лесополос.

"Примечательно, что для отвода глаз распространитель взял с собой пакет с клюквой и утверждал, что в лес приехал исключительно с целью сбора ягод", – сказали в ГУВД.

Там также отметили, что при обыске у гражданина нашли изоленту, электронные весы, а неподалеку – тайник с пятью граммами гашиша.

Оперативники выяснили, что на один из интернет-магазинов молодой человек работал несколько месяцев – за это время он успел сделать "закладки" в различных городах республики. Сам могилевчанин учится в одном из вузов областного центра, а также является мастером спорта.

Сейчас милиция устанавливает, где молодой человек брал наркотики для реализации, а также личности возможных покупателей.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Сейчас милиция устанавливает, где молодой человек брал наркотики для реализации, а также личности возможных покупателей.
 
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