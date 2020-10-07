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В результате взрывов на военных складах под Рязанью пострадали 8 человек

08.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Количество пострадавших в результате взрывов на военных складах в Рязанской области достигло восьми человек, сообщил заведующий территориальным отделением медицины и катастроф Сергей Кузьминов.

Ранее сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, которые были госпитализированы в Скопинскую больницу. Состояние женщины оценивалось как тяжелое.

РИА Новости
Склад с боеприпасами загорелся в Рязанской области – видео

"Госпитализированы трое в Скопине, и двое - в Ряжске, и трое - амбулаторно", - сообщил Кузьминов РИА Новости. По его словам, тяжелых пациентов, кроме женщины, нет.

В среду на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, вскоре огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

В результате ЧП перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.

По информации экстренных служб региона, на военных складах находилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Разлет осколков от взрывов и боеприпасов на складах достигает почти 20 километров.

Уточняется, что самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов на складах составлял 152 миллиметра.

© Photo : МЧС РФ
Дым от взрывов на бывших военных складах в Рязанской области

По факту происшествия в Рязанской области возбуждено уголовное дело.

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Рязанскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 349 УК РФ, по факту происшествия на территории одной из войсковых частей в Рязанской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по уголовному делу создана следственная группа. На место происшествия выехали сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу.

 
Теги: Минск
 
 
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Разлет осколков от взрывов боеприпасов на складах в Рязанской области достигает почти 20 километров.
 
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