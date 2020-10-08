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Более тысячи человек пострадали во время протестов в Кыргызстане
08.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. После протестов в Бишкеке более тысячи местных жителей потребовалась медицинская помощь, такие данные сообщил Минздрав Кыргызстана на 7 октября.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
"По уточненным данным в организации здравоохранения всего за медицинской помощью обратились 1002 пострадавших", - говорится в сообщении.
По последним данным, в больницах находились 240 пострадавших, 82 из них госпитализированы в центр травматологии и ортопедии с разными травмами. Один человек находится в реанимации в коме.
"Мы ведем постоянный контроль за состоянием его здоровья. У остальных пациентов состояние здоровья соответствует тяжести полученных травм", - сообщил Минздрав со ссылкой на директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Жумабекова.
Ранее сообщалось об одном погибшем во время протестов в Бишкеке.
Ситуация в Кыргызстане
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Вечером в понедельник при попытке разгона митинга
Выборы в парламент Кыргызстана прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно
Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными. В отставку подали премьер-министр страны, спикер парламента, а также ряд губернаторов и других чиновников. На внеочередном заседании парламента на
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Акция протеста началась в Бишкеке 5 октября после выборов в парламент, позже Центризбирком признал итоги голосования недействительными.
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