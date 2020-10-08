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Более тысячи человек пострадали во время протестов в Кыргызстане

08.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. После протестов в Бишкеке более тысячи местных жителей потребовалась медицинская помощь, такие данные сообщил Минздрав Кыргызстана на 7 октября.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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"По уточненным данным в организации здравоохранения всего за медицинской помощью обратились 1002 пострадавших", - говорится в сообщении.

По последним данным, в больницах находились 240 пострадавших, 82 из них госпитализированы в центр травматологии и ортопедии с разными травмами. Один человек находится в реанимации в коме.

"Мы ведем постоянный контроль за состоянием его здоровья. У остальных пациентов состояние здоровья соответствует тяжести полученных травм", - сообщил Минздрав со ссылкой на директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Жумабекова.

Ранее сообщалось об одном погибшем во время протестов в Бишкеке.

Ситуация в Кыргызстане

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Протесты в Кыргызстане: захват зданий и освобождение экс-президента

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание "Белого дома", где находится парламент и администрация президента страны и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

Выборы в парламент Кыргызстана прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными. В отставку подали премьер-министр страны, спикер парламента, а также ряд губернаторов и других чиновников. На внеочередном заседании парламента на пост главы кабмина была утверждена кандидатура Садыра Жапарова, а также выбран новый спикер Мыктыбек Абдылдаев.

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Теги: Минск
 
 
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Акция протеста началась в Бишкеке 5 октября после выборов в парламент, позже Центризбирком признал итоги голосования недействительными.
 
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