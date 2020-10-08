Умер депутат Палаты представителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Скончался 63-летний депутат Леонид Писаник, член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы, это подтвердили Sputnik в пресс-службе Национального Собрания.

В пресс-службе белорусского парламента не смогли назвать причину смерти депутата, но отметили, что соболезнования были подготовлены в понедельник 5 октября.

Леонид Писаник повторно избирался от Полесского избирательного округа №43. В предыдущем созыве парламента работал в Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.

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