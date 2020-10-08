Взрывы на складах под Рязанью: число пострадавших достигло 13 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Количество пострадавших в результате взрывов на складе хранения боеприпасов в Рязанской области России выросло до 13 человек, сообщило в четверг правительство региона.

ЧП произошло днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино. Огонь с загоревшейся травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, после чего начались взрывы.

© Photo : МЧС РФ Министр МЧС России Евгений Зиничев (второй слева) осматривает территорию, где пострадали жилые строения в результате пожара на территории склада хранения боеприпасов

Из-за происшествия была перекрыта федеральная трасса "Каспий". Как отмечали власти, погибших при ЧП нет. Врачи ранее информировали о восьми пострадавших.

"Пострадавшие: 13 человек. Десять человек - в Скопинском ММЦ (один человек находится в реанимации). Три человека - в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести)", - говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения, по данным областного правительства, находятся 82 человека, из них 58 человек - в Скопинском районе (41 – Вослебовская школа, 17 – лыжная база в Скопине), 24 человека - в Ряжском районе (общежитие Ряжского колледжа).

Склады все еще горят

МЧС России увеличивает группировку для защиты населенных пунктов в Рязанской области, где происходят взрывы на военных складах, в четыре раза - до 392 человек и 81 единицы техники, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"Всего в зоне ЧС будет сосредоточена группировка МЧС в количестве 392 человек и 81 единицы техники, в том числе 36 автоцистерн", - говорится в сообщении.

© Photo : МЧС РФ Министр МЧС России Евгений Зиничев (в центре) проводит совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области

По данным ведомства, в ближайшее время в Рязанскую область прибудут специалисты и техника Тульского спасательного центра. В готовность приведены силы и средства Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра.

В экстренных службах региона сообщили, что на горящих военных складах были расположены 113 хранилищ с боеприпасами, в основном - подземные. Осколочно-фугасные боеприпасы калибра 152 миллиметра находились на 43 открытых площадках.

Движение на трассе "Каспий" восстановлено

За ночь было восстановлено движение автотранспорта на федеральной трассе "Каспий" в Рязанской области в районе горящих складов, сообщили в Минобороны России.

"Замминистра обороны заявил о восстановлении за ночь регулируемого движения автомобильного транспорта на федеральной трассе "Каспий", отметив при этом, что железнодорожное движение из-за режима ЧС не останавливалось", - говорится в сообщении.

Добавляется, что население близлежащих поселков расселено, в пунктах временного пребывания находится чуть более 100 человек, они в полном объеме обеспечены питанием.

© Sputnik / Виктор Бельцов Взрывы на бывших военных складах в Рязанской области

Кроме того, проведена наземная разведка технической территории арсенала, благодаря которой определены предварительные варианты дальнейших действий по ликвидации последствий ЧС.

"Сейчас мы проводим утреннюю рекогносцировку для уточнения порядка применения сил и средств и приступим к выполнению задач по ликвидации", - сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов продолжаются, интенсивность, по последним данным, составляет три взрыва в минуту.

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