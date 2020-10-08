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Неизвестные напали на сотрудников полиции во Франции
08.10.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Неизвестные выстрелили в сотрудников полиции во французском департаменте Валь-д'Уаз, в результате инцидента пострадали двое полицейских, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарменен.
"Полная поддержка двум нашим полицейским, подвергшимся жестокому нападению прошлой ночью в Валь-д'Уаз во время своей службы.
Эти действия - стрельба по нашим сотрудникам правоохранительных органов - являются запредельной жестокостью. Все делается, чтобы найти преступников", - написал Дарманен в Twitter.
Ранее газета
Сообщается, что полицейские были на задании, когда неизвестные напали на них, избили и выкрали их оружие, после чего выстрелили в правоохранителей. Полицейские были госпитализированы, один из них, по данным газеты, получил серьезные ранения. Преступники скрылись с места происшествия.
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Злоумышленники напали на сотрудников французской полиции, избили, забрали их оружие и ранили им правоохранителей.
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