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Неизвестные напали на сотрудников полиции во Франции

08.10.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Неизвестные выстрелили в сотрудников полиции во французском департаменте Валь-д'Уаз, в результате инцидента пострадали двое полицейских, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарменен.

"Полная поддержка двум нашим полицейским, подвергшимся жестокому нападению прошлой ночью в Валь-д'Уаз во время своей службы.

Эти действия - стрельба по нашим сотрудникам правоохранительных органов - являются запредельной жестокостью. Все делается, чтобы найти преступников", - написал Дарманен в Twitter.

Ранее газета Parisien сообщила, что два сотрудника полиции получили ранения в результате стрельбы в среду ночью в муниципалитете Эрбле.

Сообщается, что полицейские были на задании, когда неизвестные напали на них, избили и выкрали их оружие, после чего выстрелили в правоохранителей. Полицейские были госпитализированы, один из них, по данным газеты, получил серьезные ранения. Преступники скрылись с места происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленники напали на сотрудников французской полиции, избили, забрали их оружие и ранили им правоохранителей.
 
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