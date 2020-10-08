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Суд по иску Мининформа к порталу TUT.by приостановили
08.10.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Экономический суд Минска в четверг должен был рассматривать иск Министерства информации Беларуси к информационному порталу TUT.by. Истец требует лишить портал статуса средства массовой информации.
Представители портала подали жалобу на три из четырех предупреждений министерства информации. Эту жалобу Верховный суд рассмотрит 26 октября, говорится в Telegram-канале TUT.BY. После этого экономический суд Минска решит, сохранит ли ресурс статус СМИ.
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Главный редактор TUT.by Марина Золотова в суде
Напомним, портал TUT.by с 7 августа по 15 сентября получил четыре письменных предупреждения от Миниформа. 18 сентября министерство направило в Экономический суд исковое
Мининформ
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В конце октября Верховный суд рассмотрит жалобу портала на три из четырех предупреждений Мининформа.
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