Правоохранители задержали группу наркоторговцев в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Сотрудники милиции задержали группу наркоторговцев в Минске, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Изначально правоохранители вышли на 45-летнего таксиста, который приехал работать в столицу из Гомельской области. Он на протяжении полутора лет распространял крупные партии наркотиков, оставаясь незамеченным. Мужчина регулярно покупал в интернет-магазине не менее килограмма запрещенного товара, расфасовывал его и делал закладки по 300-400 граммов.

Всего при себе и в арендованной квартире задержанный хранил свыше 300 граммов альфа-PVP и около 30 граммов мефедрона. В его жилище оперативники также нашли изоленту, электронные весы и фасовочные пакеты.

Позже милиционеры выявили еще четырех человек в возрасте от 17 до 27 лет, работающих на тот же наркомаркет. В обороте молодых людей находились более мелкие партии наркотиков.

Все задержанные помещены в ИВС. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Ранее фигуранты не привлекались к уголовной ответственности и, с их слов, решили таким образом заработать.