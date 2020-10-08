|
ЧП у здания прокуратуры в Жодино: там произошел непонятный пожар
Источник материала: Tut.by
С утра в Жодино у городской прокуратуры оцепление, работают эксперты и сотрудники Следственного комитета. Видны черные следы на белой входной двери в здание, пишет местное издание Ex-Press.by.
Читатели Ex-Press.by сообщают, что ночью слышали в этом районе то ли взрыв, то ли хлопок.
«Наша Нiва» со ссылкой на читателей
Как сообщает пресс-служба МЧС, 8 октября в 3.12 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании прокуратуры в Жодино. В результате пожара повреждена входная дверь на площади 0,1 кв. метр. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С утра в Жодино у городской прокуратуры оцепление, работают эксперты и сотрудники Следственного комитета. Видны черные следы на белой входной двери в здание.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)