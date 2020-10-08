ЧП у здания прокуратуры в Жодино: там произошел непонятный пожар

Источник материала: Tut.by

С утра в Жодино у городской прокуратуры оцепление, работают эксперты и сотрудники Следственного комитета. Видны черные следы на белой входной двери в здание, пишет местное издание Ex-Press.by.





Читатели Ex-Press.by сообщают, что ночью слышали в этом районе то ли взрыв, то ли хлопок.

«Наша Нiва» со ссылкой на читателей сообщила о возможном пожаре в здании прокуратуры Жодино. Огнем повреждены входные двери.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 8 октября в 3.12 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании прокуратуры в Жодино. В результате пожара повреждена входная дверь на площади 0,1 кв. метр. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.