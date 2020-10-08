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ЧП у здания прокуратуры в Жодино: там произошел непонятный пожар

08.10.2020 13:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С утра в Жодино у городской прокуратуры оцепление, работают эксперты и сотрудники Следственного комитета. Видны черные следы на белой входной двери в здание, пишет местное издание Ex-Press.by.


Читатели Ex-Press.by сообщают, что ночью слышали в этом районе то ли взрыв, то ли хлопок.

«Наша Нiва» со ссылкой на читателей сообщила о возможном пожаре в здании прокуратуры Жодино. Огнем повреждены входные двери.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 8 октября в 3.12 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании прокуратуры в Жодино. В результате пожара повреждена входная дверь на площади 0,1 кв. метр. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
 
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С утра в Жодино у городской прокуратуры оцепление, работают эксперты и сотрудники Следственного комитета. Видны черные следы на белой входной двери в здание.
 
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