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Уголовное дело против Тихановской в России не возбуждалось - МВД

08.10.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в России не возбуждалось, сообщила в четверг пресс-служба МВД РФ.

Накануне появилась информация, что Тихановская объявлена в розыск на территории России – экс-кандидат появилась в базе данных разыскиваемых граждан МВД РФ.

© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
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"Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российской Федерации не возбуждалось", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы подчеркнули, что появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц объясняется межгосударственным обменом данными в сфере борьбы с преступностью в рамках соглашения стран СНГ от 22 мая 2009 года.

Что произошло?

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Они начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. У Тихановской чуть больше 10% голосов.

Представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами президентских выборов, ранее объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, изначально в президиуме было семь человек. Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Почти все члены КС либо задержаны, либо находятся за границей.

Сама Тихановская находится на территории Евросоюза – там она провела ряд встреч с европейскими политиками.

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Теги: Минск
 
 
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Сейчас Тихановская находится на территории Евросоюза, где провела ряд встреч с зарубежными политиками.
 
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