|
Уголовное дело против Тихановской в России не возбуждалось - МВД
08.10.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в России не возбуждалось, сообщила в четверг пресс-служба МВД РФ.
Накануне появилась информация, что Тихановская
© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
"Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российской Федерации не возбуждалось", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы подчеркнули, что появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц объясняется межгосударственным обменом данными в сфере борьбы с преступностью в рамках соглашения стран СНГ от 22 мая 2009 года.
Что произошло?
Акции протеста продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Они начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. У Тихановской чуть больше 10% голосов.
Представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами президентских выборов, ранее объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, изначально в президиуме было семь человек. Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Почти все члены КС либо задержаны, либо находятся за границей.
Сама Тихановская находится на территории Евросоюза – там она провела ряд встреч с европейскими политиками.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас Тихановская находится на территории Евросоюза, где провела ряд встреч с зарубежными политиками.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)