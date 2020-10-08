Компания Apple требует от Telegram отключить 3 белорусских канала

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Американская компания Apple потребовала от Telegram отключить три белорусских канала, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

Речь идет о каналах, в которых граждане собирают личную информацию о белорусских правоохранителях, а также чиновниках.

"Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", – сказал он.

По словам Дурова, он придерживается мнения, что данные каналы должны продолжить свое существование, однако у Apple в подобных ситуациях весьма строгие правила, которые не предусматривают определенного выбора.

"К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах", – заключил он.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Ранее в СК сообщали о возбуждении по меньшей мере 50 уголовных дел в связи с угрозами чиновникам и правоохранителям. Милиция задерживает и проводит проверку в том числе в отношении тех, кто пишет оскорбления в мессенджерах и социальных сетях.

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