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Компания Apple требует от Telegram отключить 3 белорусских канала
08.10.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Американская компания Apple потребовала от Telegram отключить три белорусских канала, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Речь идет о каналах, в которых граждане собирают личную информацию о белорусских правоохранителях, а также чиновниках.
"Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", – сказал он.
По словам Дурова, он придерживается мнения, что данные каналы должны продолжить свое существование, однако у Apple в подобных ситуациях весьма строгие правила, которые не предусматривают определенного выбора.
"К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах", – заключил он.
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Речь идет о каналах, в которых собирается личная информация о белорусских правоохранителях, а также чиновниках.
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