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Оппозиционер Анатолий Лебедько задержан в Минске
08.10.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Оппозиционный политик Анатолий Лебедько был задержан в четверг в Минске, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
По ее словам, причиной его задержания стало совершение экс-главой Объединенной гражданской партии административного правонарушения.
При этом Ганусевич не уточнила, какую статью инкриминируют Лебедько и где он сейчас находится.
"Если захочет – потом сам расскажет", – добавила представитель ГУВД.
Напомним, не так давно Лебедько вошел в команду экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в качестве координатора Общественной конституционной комиссии, которая ведет работу по созданию проекта изменений в Конституцию 1994 года.
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В ГУВД не уточнили, какую статью инкриминируют Лебедько и где оппозиционный политик сейчас находится.
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