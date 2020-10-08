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Оппозиционер Анатолий Лебедько задержан в Минске

08.10.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Оппозиционный политик Анатолий Лебедько был задержан в четверг в Минске, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© Photo : Дума ТВ
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По ее словам, причиной его задержания стало совершение экс-главой Объединенной гражданской партии административного правонарушения.

При этом Ганусевич не уточнила, какую статью инкриминируют Лебедько и где он сейчас находится.

"Если захочет – потом сам расскажет", – добавила представитель ГУВД.

Напомним, не так давно Лебедько вошел в команду экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в качестве координатора Общественной конституционной комиссии, которая ведет работу по созданию проекта изменений в Конституцию 1994 года.

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Теги: Минск
 
 
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В ГУВД не уточнили, какую статью инкриминируют Лебедько и где оппозиционный политик сейчас находится.
 
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