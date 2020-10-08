"Убирайся, а то будем резать": как неизвестные угрожают белорусским депутатам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Депутат Осиповичского избирательного округа Светлана Шутова – одна из тех, кто из-за своей государственной деятельности столкнулась не просто с травлей в соцсетях, а с угрозами жизни в адрес своей семьи.

О буллинге депутатов и своем взгляде на митинги Шутова рассказала в интервью Sputnik.

Дочь плакала, увидев комментарии в соцсетях

Еще до конкретных угроз в адрес депутата ей писали неизвестные "тролли" в социальных сетях, но их комментарии были безобидными.

"Началось все с социальных сетей. Любой пост вызывал неоднозначную реакцию. Но до оскорблений и угроз дело не доходило", – вспоминает Шутова.

Депутат пыталась вступать в диалог с такими активными интернет-пользователями, но в итоге решила не обращать на них внимание.

"Они живут где-то за рубежом, пишут под вымышленными именами. Слишком много чести, чтобы им отвечать", - считает депутат.

© Photo : из архива депутата Светланы Шутовой Депутат Осиповичского избирательного округа Светлана Шутова

Она говорит, что ее дочь плакала, прочитав неприятные слова о матери в Facebook.

"Публичного человека, естественно, кто-то похвалит, а кто-то размажет, поэтому не переживай", - приводит депутат слова, который она говорила своей дочери.

По ее словам, некоторые госдеятели, которые столкнулись с подобной травлей, были вынуждены удалить свои профили в соцсетях.

В такую новую Беларусь я не хочу

Однако в конце августа хейтеры опустились до уровня угроз. "Координационным советом запущен проект отзыва депутатов. В новой Беларуси для тебя и твоей семьи места не будет! Верни мандат народу и убирайся! Даем три дня, потом будем резать", - такое сообщение получила Шутова от неизвестного абонента. После чего Светлане Александровне пришлось поехать в отделение милиции и написать заявление.

"Я одна из первых среди депутатов получила такое сообщение. Если бы это касалось только меня – почитала и забыла. Но когда передается привет дочери, естественно, я посчитала нужным написать заявление", - говорит парламентарий.

Она предполагает, что сообщение было отправлено с территории другой страны. Сейчас возбуждено уголовное дело, и правоохранители выясняет личность злоумышленника.

© Photo : предоставлено Светланой Шутовой Сообщение с угрозой, которое пришло в адрес депутата

Шутова подчеркивает, что не только ей среди депутатов поступали такие угрозы, но не все парламентарии решили обратиться в правоохранительные органы.

"Я написала заявление, не потому что испугалась, что меня не возьмут в новую Беларусь. В такую новую Беларусь я абсолютно не хочу. Я посчитала, что здесь есть угроза убийства", - отмечает депутат.

Силовики – тоже чьи-то мужья и сыновья

Шутова считает, что протесты нельзя назвать мирными акциями, и люди, участвующие в них, далеки от политики.

"Они порой не могут четко сформулировать, что их не устраивает сегодня в Беларуси или обозначить свои требования к действующей власти", - говорит Светлана Александровна.

Депутат уверена, что для молодежи это еще и модно – сделать селфи с протеста, смысл которого им неясен.

"Я не хочу сказать, что все, кто выходит на улицы, они все плохие и проплачены. Я всегда говорю, что это наши люди, наши дети, которые, возможно, чего-то не понимают, не разбираются в политике. Но они, к сожалению, выходят - и зачастую ломают себе жизнь. Поддаются эффекту толпы, бросаются на милицию и не думают о последствиях", - рассуждает парламентарий.

Шутова отмечает, что из-за воскресных протестов жизнь города поменялась не в лучшую сторону: перекрываются улицы, не ходит общественный транспорт.

"Из-за вот этих событий меняешь свои планы, вечером в выходные особо не пойдешь никуда. Я на машине сейчас стараюсь не ездить в Минск, потому что опасно оставлять ее на стоянке, могут побить", - говорит Шутова.

По ее мнению, силовики, которые следят за порядком во время протестов, сами становятся жертвами провокаций со стороны митингующих.

"Я видела, как провоцируют силовиков, а это ведь тоже чьи-то дети, мужья, сыновья. И они на службе. А я видела, как и их избивают", - добавляет она.

Депутат вспоминает, как в августе в одном из городских парков стояли молодые люди с фотографиями тех, кто якобы пострадал от рук силовиков. Шутова попросила дать контакты пострадавших, назвать их имена, но до сих пор этих данных она так и не получила.

"Я им говорю: дайте мне фамилию конкретного человека, которого избили и отказали в возбуждении уголовного дела. А он даже не знает, кто это на фотографии. Это было в августе, сейчас уже октябрь. По сей день нет ни одной фамилии, ни одного обращения. Поэтому говорить можно все, что угодно, но должны быть факты, подтверждения", - говорит парламентарий.

Также жертвами травли, по ее словам, стали еще депутаты Игорь Марзалюк, Сергей Сыранков, Наталья Тарасенко, Ольга Петрашова и Ирина Рынейская. По мнению Шутовой, с буллингом столкнулись люди, которые не стесняются публично высказывать свою позицию.

"От угроз некоторые уже перешли к действиям. Например, у милиционера в Волковыске дом подожгли, есть факты повреждения личных авто сотрудников правоохранительных органов, депутатов и журналистов. Это, наверное, происходит от бессилия, не получается то, что задумали. К тому же, они понимают, что подавляющая часть белорусов поддерживают президента Лукашенко и хотят жить в мирной, стабильной и любимой Беларуси", - заключила парламентарий.

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