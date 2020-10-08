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Поджог прокуратуры в Жодино: возбуждено дело

08.10.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту поджога двери здания прокуратуры в Жодино, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.

© Photo : МВД Беларуси
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Инцидент произошел ночью в четверг 8 октября: в Жодинский горотдел МЧС позвонил местный житель и рассказал о возгорании. На место оперативно прибыли пожарные и потушили огонь.

"По данному факту Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об особо злостном хулиганстве и приступил к его расследованию", – сказали в прокуратуре.

Там также отметили, что в настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия по поиску поджигателя.

Санкция ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство) в качестве максимального наказания предусматривает ограничение свободы или ее лишение на срок до десяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время правоохранители проводят необходимые оперативные мероприятия по поиску поджигателя.
 
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