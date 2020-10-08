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Поджог прокуратуры в Жодино: возбуждено дело
08.10.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту поджога двери здания прокуратуры в Жодино, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.
© Photo : МВД Беларуси
Инцидент произошел ночью в четверг 8 октября: в Жодинский горотдел МЧС позвонил местный житель и рассказал о возгорании. На место оперативно прибыли пожарные и потушили огонь.
"По данному факту Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об особо злостном хулиганстве и приступил к его расследованию", – сказали в прокуратуре.
Там также отметили, что в настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия по поиску поджигателя.
Санкция ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство) в качестве максимального наказания предусматривает ограничение свободы или ее лишение на срок до десяти лет.
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В настоящее время правоохранители проводят необходимые оперативные мероприятия по поиску поджигателя.
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