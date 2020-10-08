Беларусбанк предупредил о новом способе мошенничества

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт – Sputnik. Беларусбанк предупреждает о новом способе мошенничества и рекомендует не давать данные платежных карт в ответ на подозрительные запросы, об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

"Для получения доступа к вашим персональным данным мошенники используют один из популярных мессенджеров, где якобы от имени Беларусбанка (с изображением логотипа) предлагают для отмены операции оплаты, которую вы не совершали, предоставить данные вашей платежной карты. Не вступайте со злоумышленниками в переписку", – призвали там.

В банке напоминают, что их работники ни при каких обстоятельствах не запрашивают у клиентов разного рода коды и пароли. Причем это касается не только сообщений в мессенджерах, но и телефонных звонков.

"Просим вас быть внимательными и в случае поступающих вам телефонных звонков якобы от имени представителя банка. Если у вас появилось хоть малейшее подозрение на то, что вы имеете дело со злоумышленником, прекратите разговор и наберите официальный номер контакт-центра – 147", – напомнили в банке.

Там отметили, что зачастую жертвами мошенников становятся люди пенсионного возраста. В связи с этим банк рекомендует поговорить с родителями, бабушками и дедушками и предостеречь их от разговоров со злоумышленниками.