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Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании

09.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Неизвестный выдал себя за бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике датского парламента, сообщила пресс-служба законодательного органа королевства.

© Sputnik
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Перед началом заседания, посвященного политической ситуации в Беларуси, человек, претворявшийся Тихановской, заявил, что у него не включается веб-камера.

Выяснилось, что с представителями парламента общается совсем не тот, за кого себя выдает, только спустя 40 минут. Собрание пришлось тут же завершить.

"Я надеюсь, что это была всего лишь грубая шутка, но меня беспокоит, что регламент собрания может быть нарушен. Это дает повод для размышлений", – заявил председатель комитета по внешней политике Мартин Лидегаард.

В отчете парламента подчеркивается, что во время заседания не было сказано ничего, что могло бы нанести ущерб внешнеполитическому курсу страны. При этом в комитете особо отметили, что с настоящего времени включенная камера будет обязательным требованием при онлайн-переговорах с внешними участниками.

В настоящее время Тихановская, которая на состоявшихся в Беларуси президентских выборах набрала, по данным ЦИК, чуть более 10% голосов, находится в Евросоюзе. В ЕС она уже провела ряд встреч с европейскими политиками, в том числе на высшем уровне.

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Теги: Минск
 
 
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Перед началом заседания человек, претворявшийся Тихановской, заявил, что у него не включается веб-камера.
 
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